Un acteur de Trainspotting 2 tué d’une balle dans la tête

La police d’Edimbourg a découvert mercredi le corps de Bradley Welsh, acteur connu pour son rôle de chef de gang dans T2 Trainspotting, gisant dans la rue. L’homme est mort quelques instants plus tard, sur place.

Une balle l’aurait atteint en pleine tête, rapporte The Scotsman. Les forces de l’ordre ont lancé un appel à témoin, pour tenter de comprendre ce qu’il s’est passé et retrouver le meurtrier.

Faisant une apparition dans la série documentaire Danny Dyer’s Deadliest Men, en 2009, qui rencontrait les hommes réputés comme étant parmi les plus dangereux du Royaume-Uni, Bradley Welsh avait confié dans les médias être allé en prison pour des histoires d’armes et d’extorsion, sans plus de précisions. Depuis, il avait créé un club de boxe pour les jeunes de son quartier.

Il avait ensuite joué dans la suite de Trainspotting. L’auteur du roman dont est tiré le long-métrage, Irvine Welsh, lui a d’ailleurs rendu hommage sur Twitter.

Bradley John Welsh, my heart is broken. Goodbye my amazing and beautiful friend. Thanks for making me a better person and helping me to see the world in a kinder and wiser way. pic.twitter.com/3duKqBxvxO

— Irvine Welsh (@IrvineWelsh) 18 avril 2019