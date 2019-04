Un homme arrêté à la cathédrale de New York avec des bidons d'essence

Un homme a été arrêté mercredi soir alors qu'il tentait de rentrer dans la cathédrale Saint-Patrick de New York muni de deux bidons d'essence et de briquets.

L'individu, âgé de 37 ans et déjà connu des services de police, a été décrit comme étant «perturbé émotionnellement».

Selon la presse américaine, l'homme avait garé sa camionnette sur la 5e Avenue vers 19h55 avant de se diriger vers la cathédrale Saint-Patrick. Il est ensuite revenu sur ses pas pour récupérer dans le véhicule deux bidons d'essence, deux bouteilles de liquide pour briquet et deux briquets.

Around 7:55pm, a man walked into St. Patrick’s Cathedral in Manhattan with gas cans and lighter fluid, and was subsequently apprehended by @NYPDCT without incident. We thank our partners for their help, and remember - if you see something, say something. pic.twitter.com/qEbmklnqzQ

— NYPD NEWS (@NYPDnews) 18 avril 2019