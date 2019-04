Un ours polaire affamé retrouvé à 700km de son habitat naturel

Une anomalie inquiétante. Mercredi 17 avril, plusieurs médias russes ont indiqué la présence d'un ours blanc dans la péninsule volcanique de Kamchatka, au sud du pays. Seulement, l'habitat de cet ours se trouve au nord, à plus de 700 km de là.

Selon les environnementalistes, la bête se serait perdu après avoir dérivé sur un fragment de glace détaché de la banquise. «À cause du réchauffement climatique, l'Arctique devient plus chaud, l'environnement de chasse se réduit. La glace disparaît les ours polaires cherchent des manières de survivre. Le plus simple est de se rapprocher des humains», explique Vladimir Chuprov, l'un des leaders de Greenpeace en Russie, selon des propos rapportés par le Guardian.

Pas aggressif, l'ours s'est vu nourri et accueilli par la population. Les autorités de la région de Kamchatka prépareraient actuellement une mission de secours. Il pourrait être endormi par un sédatif, et transporté par hélicoptère vers son habitat naturel.

Ces animaux, les plus grands carnivores terrestres du monde, sont aujourd'hui en danger. Depuis 1999, des biologistes ont remarqué que les ours polaires étaient de plus en plus maigres. Leur territoire de chasse se réduit, et la fonte de la banquise les force à nager davantage, et a brûler plus rapidement les graisses accumulées pendant l'hiver et le printemps. On estime à 25 000 le nombre d'ours polaires dans le monde.