Attentats au Sri Lanka, en direct : huit personnes arrêtées

Au moins 158 personnes ont trouvé la mort dimanche, dans une série d'attentats contre quatre hôtels de luxe et trois églises du Sri Lanka, où étaient célébrée la messe de Pâques. Le bilan pourrait encore s'aggraver.

> Les tensions interreligieuses sont fortes sur une île où la majorité des habitants sont de confession bouddhiste

> Un déploiement de l'armée a été ordonné par le président sri-lankais dans les zones sensibles

> Toutes les messes de Pâques ont été annulées

18h14

La diplomatie américaine a confirmé, ce dimanche 21 avril, que plusieurs ressortissants des Etats-Unis avaient été tués dans les attentats au Sri Lanka, sans préciser leur nombre.

«Nous pouvons confirmer que plusieurs citoyens américains sont parmi les tués», a déclaré Mike Pompeo, secrétaire d'Etat, dans un communiqué.

Des dizaines d'étrangers figurent parmi les 207 morts qui étaient recensés par les autorités sri-lankaises au moment de ce communiqué. Des sources médicales avaient auparavant indiqué que des ressortissants britanniques et américains avaient été tués.

17h36

Huit personnes ont été arrêtées en lien avec la vague d'attentats au Sri Lanka, a annoncé le Premier ministre Ranil Wickremesinghe. «Jusqu'ici les noms que nous avons sont locaux» mais les enquêteurs cherchent à savoir s'ils ont d'éventuels «liens avec l'étranger», a déclaré dans une allocution télévision le chef de gouvernement, sans donner davantage de précisions».

14h10

Un nouveau bilan fait état de 207 morts et de plus de 450 blessés.

13h49

L'archevêque de Colombo a appelé à «punir sans pitié» les coupables.

12h30

Sur Twitter, Emmanuel Macron a partagé sa «profonde tristesse» avant d'exprimer sa «solidarité avec le peuple sri-lankais».

Profonde tristesse après les attaques terroristes contre des églises et des hôtels au Sri Lanka. Nous condamnons fermement ces actes odieux. Toute notre solidarité avec le peuple sri lankais et nos pensées pour tous les proches des victimes en ce jour de Pâques. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 21 avril 2019

12h27

Lors de la huitième explosion dans la capitale, un kamikaze a tué trois policiers apprend-t-on de source policière.

12H23

Le pape François a fait part de sa «tristesse» et s'est déclaré «proche de toutes les victimes d'une si cruelle violence».

12h11

L'entrée en vigueur immédiate du couvre-feu à durée indéterminée a été instaurée selon une source policière.

12h01

Le gouvernement sri-lankais a décrété le blocage temporaire des réseaux sociaux pour empêcher la diffusion «d'informations incorrectes et fausses» sur les attentats.

11h27

Un couvre-feu de 12 heures a été décrété par le ministère de la Défense à partir de 18h.

11H15

Une huitième explosion a eu lieu à Colombo selon une source policière à l'AFP.

10h55

Une nouvelle explosion est survenue dans un hôtel de Colombo. La police fait état d'au moins deux morts.

10H52

L'Eglise catholique en Terre sainte a condamné les attaques perpétrées dans les trois hôtels de luxe et dans les trois églises, dans un communiqué publié à Jérusalem.

«Nous prions pour l'âme des victimes et pour un rétablissement rapide des blessés. Nous demandons à Dieu d'inspirer les terroristes pour qu'ils se repentissent des meurtres et des actes de terreur. Nous exprimons également notre solidarité avec tous les Sri-Lankais, de toutes les religions et de toutes les ethnies», a-t-elle écrit.

10h41

La Première ministre britannique Theresa May a qualifié les attaques d'«épouvantables», sur son compte Twitter officiel.

The acts of violence against churches and hotels in Sri Lanka are truly appalling, and my deepest sympathies go out to all of those affected at this tragic time.





We must stand together to make sure that no one should ever have to practise their faith in fear. — Theresa May (@theresa_may) 21 avril 2019

En France, plusieurs responsables politiques ont tenu à témoigner leur soutien. «Pensées émues pour toutes les familles endeuillées par ces attentats. Solidarité avec tous les catholiques, visés parce qu'ils vivent leur foi, en ce jour de Pâques», a tweeté le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand.

Terriblement choquée et infiniment triste de voir ces fêtes de #Pâques endeuillées par un lâche et barbare attentat #SriLanka. S’en prendre ainsi à des croyants en prière est une honte. Contre le terrorisme islamiste plus que jamais le combat continue! https://t.co/HnJSkODf79 — Valérie Pécresse (@vpecresse) 21 avril 2019

It was with horror and sadness that I heard of the bombings in #SriLanka costing the lives of so many people. I offer my heartfelt condolences to the families of the victims who had gathered to worship peacefully or come to visit this beautiful country. We stand ready to support. — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 21 avril 2019

Les attentats perpétrés contre les fidèles réunis lors de la messe de Pâques dans plusieurs églises au Sri Lanka suscitent tristesse et dégoût. Mes pensées vont aux innombrables victimes et à leurs familles. — Benoît Hamon (@benoithamon) 21 avril 2019

10H04

«Il y a beaucoup de personnes blessées dont certaines dans un état critique», a déclaré à l'AFP une source qui a requis l'anonymat, ajoutant que 254 personnes avaient été admises à l'hôpital à Colombo et que 60 blessés avaient été recensés dans deux attaques hors de la capitale.

9H47

Le bilan s'alourdit à 156 morts, dont 35 étrangers selon une source policière à l'AFP.

9H36

Depuis l'annonce du drame, les réactions des dirigeants politiques sri-lankais se multiplient. Sur son compte Twitter officiel, le Premier ministre sri-lankais Ranil Wickremesinghe a condamné «fortement les attaques lâches sur notre peuple aujourd'hui. J'appelle tous les Sri-Lankais à rester unis et forts en ces temps tragiques».

De son côté, le ministre des Finances Mangala Samaraweera a décalré que les ttaques avaient tué «de nombreux innocents» et semblaient «une tentative coordonnée pour provoquer des meurtres, le chaos et l'anarchie».

Le ministre des réformes économiques Harsha de Silva fait état de «scènes horribles» à l'église Saint-Anthony et dans deux des hôtels visés où il s'est rendu. «J'ai vu des morceaux de corps éparpillés partout», a-t-il tweeté.