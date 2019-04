Attentats au Sri Lanka : les hommages se multiplient

Après les attentats perpétrés dimanche matin dans quatre hôtels de luxe et trois églises au Sri Lanka, faisant au moins 207 morts et des centaines de blessés, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux et par voie de communiqués.

Sur Twitter, Emmanuel Macron a exprimé sa «profonde tristesse», condamnant fermement «ces actes odieux».

We are deeply saddened by the terrorist attacks against churches and hotels in Sri Lanka. We firmly condemn these odious acts. We stand by the people of Sri Lanka and our thoughts go out to the loved ones of the victims on this Easter Sunday. https://t.co/NytqQP9aE7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 21 avril 2019

Même son de cloche du côté de Donald Trump, qui a écrit sur Twitter : «Les Etats-Unis offrent leurs plus sincères condoléances aux gens merveilleurs du Sri Lanka. Nous sommes là si vous avez besoin!».

138 people have been killed in Sri Lanka, with more that 600 badly injured, in a terrorist attack on churches and hotels. The United States offers heartfelt condolences to the great people of Sri Lanka. We stand ready to help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 avril 2019

Dans un communiqué de condoléances publié par un porte-parole, la chancelière allemande Angela Merkel a condamné «la haine religieuse et l'intolérance».

Le pape François, quant à lui, a évoqué les attentats lors de ses voeux de Pâques, exprimés depuis Rome. «J'ai appris avce tristesse la nouvelle des graves attentats, qui en ce jour de Pâques ont porté le deuil et la douleur dans plusieurs églises et d'autres lieux de rassemblement au Sri Lanka», a-t-il déclaré, avant de manifester son «affecteuse proximité à la communauté chrétienne frappée alors qu'elle était en prière, ainsi qu'à toutes les victimes d'une violence auss cruelle».

The acts of violence against churches and hotels in Sri Lanka are truly appalling, and my deepest sympathies go out to all of those affected at this tragic time.





We must stand together to make sure that no one should ever have to practise their faith in fear. — Theresa May (@theresa_may) 21 avril 2019

« Ce qui s'est passé au Sri Lanka, dans ce qui apparaît comme un attentat coordonné, est une tragédie. Je veux m'attacher à construire des solutions pour remettre de la paix. » @LeGrandJury #VivelEuropeLibre #PrintempsEuropeen pic.twitter.com/76hgSTbqoL — Benoît Hamon (@benoithamon) 21 avril 2019