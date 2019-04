Le piano de John Lennon vendu aux enchères à plus de 800 000 euros

Le piano de John Lennon, mis en vente par Gotta Have Rock and Roll le 4 avril dernier, s’est envolé aux enchères pour la modique somme de 718.750 livres (soit environ 830.555 euros), samedi 20 avril.

L’heureux nouveau propriétaire serait Jim Irsay. Il est le directeur de l’équipe de football américain des Indianapolis Colts, mais également de la National Football League.

Fier de sa nouvelle acquisition, il n’a pas hésité à la partager sur son compte Twitter.

I’m elated to now be the steward of John’s “Sgt. Pepper” upright piano. It’s a responsibility I take seriously, with future generations in mind. #GettingThemBackTogether #Beatles

