L'Etat de Washington veut autoriser le «compost humain»

L'Etat de Washington pourrait prochainement devenir le premier endroit au monde où le «compost humain» est autorisé. Il ne manque en effet plus que la signature du gouverneur démocrate de l'Etat, Jay Inslee, pour que le texte entre en vigueur.

Ce procédé, également appelé «recomposition» ou «humusation», promet d'être plus écologique que la crémation et l'enterrement selon ses promoteurs. En effet, elle réduit la quantité de CO2 émise dans l'atmosphère par rapport à l'incinération, et n'a pas besoin d'autant de surface de terres que l'inhumation. De quoi sans doute plaire à Jay Inslee, candidat à la primaire démocrate pour la présidentielle 2020, qui s'est lancé dans la course à la Maison Blanche en déclarant que son objectif central était de «vaincre le changement climatique».

Concrètement, cette nouvelle méthode consiste à couvrir le corps de matière organique, comme de la paille ou des copeaux de bois, de façon à accélérer naturellement sa décomposition. «En trois à sept semaines, grâce à l'activité microbienne, il se décompose en compost», a expliqué à la télévision américaine Katrina Spade, patronne d'une entreprise de compostage humain. C'est elle qui a soufflé cette idée au sénateur démocrate de Seattle Jamie Pedersen, qui en a ensuite fait un projet de loi.

Inslee spokeswoman Jaime Smith said that while the governor’s office is still reviewing the bill, “this seems like a thoughtful effort to soften our footprint” on the Earth. @GovInslee we think so, too. https://t.co/dYuE1YD5bx pic.twitter.com/kIkgM13rwI

— Katrina Spade (@recomposelife) 22 avril 2019