Sri Lanka : l'homme le plus riche du Danemark perd trois de ses quatre enfants dans les attentats

Anders Holch Povlsen, milliardaire danois à la tête d’un empire dans la mode (Bestseller, ASOS), a été durement touché par la vague d’attentats au Sri Lanka. Trois de ses quatre enfants ont été tués pendant les attaques.

«Malheureusement, nous pouvons le confirmer. Nous vous demandons de respecter leur vie privée», a indiqué Jesper Stubkier, porte-parole du groupe Bestseller.

Vacances familiales

Les autorités danoises ont confirmé la mort de trois de ses ressortissants, sans préciser l’âge des victimes.

Selon la presse danoise, Anders Holch Povlsen se trouvait au Sri Lanka avec son épouse, Anne, et ses quatre enfants pour passer des vacances en famille. Quelques jours avant le drame, l’une de ses filles postait sur son compte Instagram une photo de ses frères et sœurs, de dos, au bord d’une piscine.

Anders Holch Povlsen est l’homme le plus riche du Danemark. Il a hérité de ses parents du groupe de mode Bestseller, qui compte notamment les marques Vero Moda et Only. Il est également actionnaire majoritaire du géant de la vente en ligne Asos et détient des parts dans Zalando. Le milliardaire est également le plus important propriétaire foncier d’Ecosse, possédant notamment 11 châteaux dans la région.

Selon le dernier bilan, les attentats lors du dimanche de Pâques ont fait 310 morts et 500 blessés au Sri Lanka, dans des églises et des hôtels de luxe.