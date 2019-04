Attentats au Sri Lanka, en direct : le gouvernement reconnaît une «défaillance» dans la sécurité

Daesh a revendiqué mardi 23 avril la série d'attentats contre quatre hôtels de luxe et trois églises du Sri Lanka, ayant tué dimanche au moins 359 personnes. Deux frères sri-lankais islamistes, figurant parmi les kamikazes, ont joué un rôle-clé dans ces attentats. 58 personnes ont été interpellées.

16H55

Le Sri Lanka a reconnu mercredi une «défaillance» de l'État en matière de sécurité, incapable d'empêcher les attentats jihadistes du dimanche de Pâques qui ont tué autour de 360 personnes, malgré des informations préalables de la communauté du renseignement.

06H27

18 nouvelles personnes ont été arrêtées dans la nuit de mardi à mercredi.

06H09

La police vient d'annoncer que le bilan de la série d'attaques meurtrières était une nouvelle fois revu à la hausse. On dénombre désormais au moins 359 morts.

MARDI 23 AVRIL

16H01

Le gouvernement sri-lankais est revenu mardi sur son annonce la veille d'un Français tué dans les attentats suicides du dimanche de Pâques, qui ont fait plus de 320 morts et 500 blessés. «Le ressortissant français qui était marqué comme tué dans le communiqué de presse du ministère du 22 avril est un cas d'erreur» de nationalité, a déclaré le ministère des Affaires étrangères sri-lankais dans un communiqué. La nationalité étrangère la plus touchée dans ces attaques est l'Inde, avec 10 morts.

12h57

Daesh a revendiqué les attaques meurtrières mardi. «Les auteurs des attaques ayant visé des ressortissants des pays de la Coalition et les chrétiens au Sri Lanka sont des combattants» de Daesh, a annoncé le groupe jihadiste via son agence de propagande Amaq.

11h54

Au moins 45 enfants et adolescents ont été tués dans les attentats.

10h40

Le Sri Lanka a observé mardi trois minutes de silence.

10H24

«Les investigations préliminaires ont révélé que ce qui s'était passé au Sri Lanka avait été commis en représailles à l'attaque contre les musulmans de Christchurch», a déclaré devant le Parlement Ruwan Wijewardene.

06H30

Un nouveau bilan fait état de 310 morts. On dénombre toujours environ 500 blessés.

06H28

40 personnes ont été interpellées viennent de faire savoir les autorités sri-lankaises.

lundi 22 AVRIL

20h30

Au moins quatre Américains ont été tués dans les attentats au Sri Lanka et plusieurs autres «grièvement blessés», a annoncé un responsable du département américain, ce lundi.

17h12

Un ressortissant français figure parmi les morts des attentats suicides du dimanche de Pâques au Sri Lanka, ont annoncé les autorités locales.

«Lundi 22 avril 2019 à 19H00, le nombre d'étrangers qui ont été identifiés comme tués est de 31», a déclaré le ministère des Affaires étrangères sri-lankais dans un communiqué, avant de donner un décompte par nationalité mais sans préciser si cette victime était un homme ou une femme. Plus de 290 personnes ont péri dans cette vague d'attaques coordonnées.

15H02

L'Observatoire français contre l'islamophobie assure les victimes de sa solidarité et appelle à ne pas « baisser les bras devant le fanatisme ». « Ces attentats inspirent de la haine et du dégoût à l'égard de leurs auteurs, qui les ont commis encore une fois au nom de l'islam », a déclaré à l'AFP Abdallah Zekri, le président de l'Observatoire national contre l'islamophobie (ONCI) et délégué du Conseil français du culte musulman (CFCM).

« Il ne faut jamais baisser les bras devant un tel fanatisme, qui ne respecte ni les vies humaines ni les lieux sacrés de prières et de recueillement », a-t-il expliqué, en ajoutant qu'il fallait « le combattre sans merci ».

Le Sri Lanka continue de traquer les responsables de la vague d'attentats suicides.

14H13

Interpol renforce son aide au Sri Lanka avec le déploiement en cours d'une équipe d'enquêteurs sur place, a annoncé l'organisation internationale de police criminelle. « Dépêchée à la demande des autorités srilankaises, la cellule de crise d'Interpol (IRT) inclut des spécialistes en étude de scène de crime, en explosifs et en contre-terrorisme ainsi que d'experts en analyse et en identification de victimes de catastrophes », précise le communiqué d'Interpol dont le siège mondial est à Lyon.

14H04

Trois des quatre enfants du milliardaire danois Anders Holch Povlsen, propriétaire du groupe de prêt-à-porter Bestseller et principal actionnaire de l'enseigne en ligne ASOS, ont été tués dans la vague d'attentats a annoncé un porte-parole du groupe.

Selon les médias danois, Anders Holch Povlsen se trouvait en vacances au Sri lanka avec sa femme Anne et leurs quatre enfants au moment des attaques.

13H06

Une explosion s'est produite lundi dans la capitale sri-lankaise Colombo durant une opération de déminage d'une bombe dans une camionnette arrêtée à proximité d'une église frappée la veille par un attentat suicide, a annoncé la police.

On ignorait dans l'immédiat si cette déflagration a fait des victimes et dans quelle mesure elle était ou non contrôlée par les équipes de déminage. Sur Twitter, une vidéo de l'envoyé spécial du quotidien The Guardian montrait un mouvement de panique suite à ce qu'il décrivait comme une «petite explosion».

12H34

La police du Sri Lanka a découvert 87 détonateurs dans une gare de bus de la capitale Colombo.

«87 détonateurs ont été découverts dans la gare de bus privée Bastian Mawatha de Pettah», un quartier de la capitale sri-lankaise situé à mi-chemin des hôtels et de l'église frappés dimanche par des explosions, ont annoncé les forces de l'ordre dans un communiqué.

«La police a trouvé 12 d'entre eux éparpillés sur le sol et plus tard fouillé une décharge où 75 détonateurs supplémentaires ont été trouvés», ont-elles précisé.

12h19

Le Sri Lanka a décrété lundi l'entrée en vigueur de l'état d'urgence à partir de minuit (18H30 GMT) au nom de la «sécurité publique», au lendemain des attentats du dimanche de Pâques qui ont fait 290 morts.

L'état d'urgence a pour but de renforcer l'action des forces de sécurité en les dotant de pouvoirs spéciaux. «Ceci a été décidé dans le but d'autoriser la police et les trois forces (de l'armée, ndlr) à assurer la sécurité publique», a déclaré la présidence de l'île d'Asie du Sud dans un communiqué.

11h12

Un mouvement islamiste local, le National Thowheeth Jama'ath (NTJ) est à l'origine des attaques, a annoncé le porte-parole du gouvernement, ce lundi 22 avril.

Les autorités sri-lankaises enquêtent sur d'éventuels liens de l'organisation avec des groupes étrangers. Le NTJ avait fait il y a dix jours l'objet d'une alerte diffusée aux services de police, selon laquelle le mouvement préparait des attentats contre des églises et l'ambassade d'Inde à Colombo.

6h00

Environ 290 personnes ont été tuées et 500 blessées dans les attentats suicide du dimanche de Pâques au Sri Lanka, selon un nouveau bilan annoncé lundi par la police locale.

24 personnes ont été arrêtées en lien avec cette vague d'attaques, qui n'ont pas été revendiquées à ce stade, a-t-il ajouté. Huit explosions au total ont frappé dimanche le Sri Lanka.

La police a annoncé lundi qu'une «bombe artisanale» avait été trouvée tard dimanche sur une route menant vers le principal terminal de l'aéroport de Colombo et qu'elle avait été désamorcée avec succès par les forces aériennes sri-lankaises. L'aéroport reste ouvert sous haute sécurité suite aux attentats.

Dimanche 21 avril

18h14

La diplomatie américaine a confirmé, ce dimanche 21 avril, que plusieurs ressortissants des Etats-Unis avaient été tués dans les attentats au Sri Lanka, sans préciser leur nombre.

«Nous pouvons confirmer que plusieurs citoyens américains sont parmi les tués», a déclaré Mike Pompeo, secrétaire d'Etat, dans un communiqué.

Des dizaines d'étrangers figurent parmi les 207 morts qui étaient recensés par les autorités sri-lankaises au moment de ce communiqué. Des sources médicales avaient auparavant indiqué que des ressortissants britanniques et américains avaient été tués.

17h36

Huit personnes ont été arrêtées en lien avec la vague d'attentats au Sri Lanka, a annoncé le Premier ministre Ranil Wickremesinghe. «Jusqu'ici les noms que nous avons sont locaux» mais les enquêteurs cherchent à savoir s'ils ont d'éventuels «liens avec l'étranger», a déclaré dans une allocution télévision le chef de gouvernement, sans donner davantage de précisions».

14h10

Un nouveau bilan fait état de 207 morts et de plus de 450 blessés.

13h49

L'archevêque de Colombo a appelé à «punir sans pitié» les coupables.

12h30

Sur Twitter, Emmanuel Macron a partagé sa «profonde tristesse» avant d'exprimer sa «solidarité avec le peuple sri-lankais».

Profonde tristesse après les attaques terroristes contre des églises et des hôtels au Sri Lanka. Nous condamnons fermement ces actes odieux. Toute notre solidarité avec le peuple sri lankais et nos pensées pour tous les proches des victimes en ce jour de Pâques. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 21 avril 2019

12h27

Lors de la huitième explosion dans la capitale, un kamikaze a tué trois policiers apprend-t-on de source policière.

12H23

Le pape François a fait part de sa «tristesse» et s'est déclaré «proche de toutes les victimes d'une si cruelle violence».

12h11

L'entrée en vigueur immédiate du couvre-feu à durée indéterminée a été instaurée selon une source policière.

12h01

Le gouvernement sri-lankais a décrété le blocage temporaire des réseaux sociaux pour empêcher la diffusion «d'informations incorrectes et fausses» sur les attentats.

11h27

Un couvre-feu de 12 heures a été décrété par le ministère de la Défense à partir de 18h.

11H15

Une huitième explosion a eu lieu à Colombo selon une source policière à l'AFP.

10h55

Une nouvelle explosion est survenue dans un hôtel de Colombo. La police fait état d'au moins deux morts.

10H52

L'Eglise catholique en Terre sainte a condamné les attaques perpétrées dans les trois hôtels de luxe et dans les trois églises, dans un communiqué publié à Jérusalem.

«Nous prions pour l'âme des victimes et pour un rétablissement rapide des blessés. Nous demandons à Dieu d'inspirer les terroristes pour qu'ils se repentissent des meurtres et des actes de terreur. Nous exprimons également notre solidarité avec tous les Sri-Lankais, de toutes les religions et de toutes les ethnies», a-t-elle écrit.

10h41

La Première ministre britannique Theresa May a qualifié les attaques d'«épouvantables», sur son compte Twitter officiel.

The acts of violence against churches and hotels in Sri Lanka are truly appalling, and my deepest sympathies go out to all of those affected at this tragic time.





We must stand together to make sure that no one should ever have to practise their faith in fear. — Theresa May (@theresa_may) 21 avril 2019

En France, plusieurs responsables politiques ont tenu à témoigner leur soutien. «Pensées émues pour toutes les familles endeuillées par ces attentats. Solidarité avec tous les catholiques, visés parce qu'ils vivent leur foi, en ce jour de Pâques», a tweeté le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand.

Terriblement choquée et infiniment triste de voir ces fêtes de #Pâques endeuillées par un lâche et barbare attentat #SriLanka. S’en prendre ainsi à des croyants en prière est une honte. Contre le terrorisme islamiste plus que jamais le combat continue! https://t.co/HnJSkODf79 — Valérie Pécresse (@vpecresse) 21 avril 2019

It was with horror and sadness that I heard of the bombings in #SriLanka costing the lives of so many people. I offer my heartfelt condolences to the families of the victims who had gathered to worship peacefully or come to visit this beautiful country. We stand ready to support. — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 21 avril 2019

Les attentats perpétrés contre les fidèles réunis lors de la messe de Pâques dans plusieurs églises au Sri Lanka suscitent tristesse et dégoût. Mes pensées vont aux innombrables victimes et à leurs familles. — Benoît Hamon (@benoithamon) 21 avril 2019

10H04

«Il y a beaucoup de personnes blessées dont certaines dans un état critique», a déclaré à l'AFP une source qui a requis l'anonymat, ajoutant que 254 personnes avaient été admises à l'hôpital à Colombo et que 60 blessés avaient été recensés dans deux attaques hors de la capitale.

9H47

Le bilan s'alourdit à 156 morts, dont 35 étrangers selon une source policière à l'AFP.

9H36

Depuis l'annonce du drame, les réactions des dirigeants politiques sri-lankais se multiplient. Sur son compte Twitter officiel, le Premier ministre sri-lankais Ranil Wickremesinghe a condamné «fortement les attaques lâches sur notre peuple aujourd'hui. J'appelle tous les Sri-Lankais à rester unis et forts en ces temps tragiques».

De son côté, le ministre des Finances Mangala Samaraweera a décalré que les ttaques avaient tué «de nombreux innocents» et semblaient «une tentative coordonnée pour provoquer des meurtres, le chaos et l'anarchie».

Le ministre des réformes économiques Harsha de Silva fait état de «scènes horribles» à l'église Saint-Anthony et dans deux des hôtels visés où il s'est rendu. «J'ai vu des morceaux de corps éparpillés partout», a-t-il tweeté.