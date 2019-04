Un grand requin blanc retrouvé mort étouffé par une tortue géante

C'est ce qu'on appelle avoir les yeux plus gros que le ventre. Ou du moins plus gros que les mâchoires. Un grand requin blanc mort a été pris dans les filets d'un bateau au large du Japon. Cause du décès : il a tenté d'avaler une tortue géante, mais a fini étouffé sans atteindre son objectif.

Un pêcheur, Greg Vella, a publié les photos sur son compte Facebook. On y voit le prédateur marin, long de plusieurs mètres, aspergé de sang, avec la tortue encore coincée entre les dents. La mort ne s'est pas faite sans douleur ni une longue agonie. En effet, le squale avait été déjà été repéré la veille en train d'essayer d'avaler sa proie.

Il n'est pas rare de voir les requins s'attaquer aux tortues. Ces dernières font partie de leur régime alimentaire, au même titre que les poissons ou les crustacés. Des vidéos de tortue se rebellant lors d'attaques de requins ont d'ailleurs régulièrement fait le tour du monde à l'occasion de documentaires animaliers. Il est cependant assez rare de les voir étouffer leur adversaire de la sorte.