Le premier restaurant universitaire vegan ouvre à Berlin

Berlin s'impose définitivement comme le paradis des vegan. La capitale allemande accueille depuis mardi son premier restaurant universitaire entièrement vegan, à l'initiative de l'Association de soutien aux étudiants de Berlin, une organisation gouvernementale.

Baptisé «Veggie 2.0», ce restaurant répond à un véritable besoin, puisque selon un récent sondage pas moins de 13,5% des 14.000 étudiants que compte Berlin se disent vegan.

Les promoteurs du projet disent attendre quelque 500 clients par jour, pour des repas coûtant entre 1,45 et 3,80 euros pour les étudiants. Les professeurs et membres de l'adiministration universitaire, ainsi que les clients extérieurs paieront plus cher.

Si des options vegan et végétariennes sont proposées dans les 57 cantines étudiantes de Berlin depuis 2011, la demande a considérablement augmenté ces dernières années. «Le besoin d'une telle cantine était certain, a expliqué Jana Judisch, porte-parole de L'association de soutien aux étudiants de Berlin, au Berliner Zeitung. Ici, nous avons l'opportunité d'essayer de nouvelles recettes et de déveloper les possibilités. C'est comme si nous faisions de la recherche. Après tout, il s'agit d'un domaine nouveau pour l'ensemble du monde de la gastronomie, et nous sommes au bon endroit pour expérimenter de nouvelles idées.»

Le chef Nicole Graf, aux manettes de cette cantine, précise que tous les ingrédients utilisés proviennent de fermes dont la production est 100% responsable et bio.