Un ranger raconte comment il a pris le selfie aux gorilles devenu viral

Il y a deux jours, une photo postée sur Facebook d'un garde-forestier aux côtés de deux gorilles, prenant la pose debout sur leurs pattes arrière enflammait les réseaux sociaux. Le ranger a accepté de revenir sur ce selfie viral.

Mathieu Shamavu, le garde-forestier congolais, a expliqué avoir remarqué que les deux gorilles, des femelles prénommées Ndakazi et Ndeze, imitaient tous ses faits et gestes derrière son dos. Amusé, il a donc décidé de capturer ce moment en photo.

«Elles aiment imiter tout ce qui se passe autour d'elles, tout ce qu'on fait et ont presque exactement les mêmes comportements que les humains», a expliqué le ranger qui travaille au contact de gorilles orphelins dès leur plus jeune âge. Ndakazi et Ndeze, les deux stars de la photo, sont devenues orphelines à leurs naissances, après l'assassinat de leurs parents par des braconniers.

Je suis contant d'etre Star du moment, mais surtout d'avoir honore mon pays



en particulier l'CCN et le Parc DES VIRUNGA

Prise dans le parc national des Virunga, un orphelinat pour gorilles situé en République démocratique du Congo, le plus ancien parc naturel d'Afrique, le selfie compte à ce jour plus de 23.000 partages sur les réseaux sociaux.

«C'est le visage parmi d'autres de ces héros méconnus qui se battent tous les jours pour préserver le parc des Virunga et nos autres parcs, pour protéger nos précieux écosystèmes», avait déclaré le mouvement citoyen Lutte pour le changement (Lucha).

Un ranger tué juste après le buzz

Mercredi 24 avril, l'un des collègues de Mathieu Shamavu a été tué par des membres de la communauté Pygmée. Un drame qui traduit l'insécurité qui subsiste dans la région, alors que le crime serait lié à un règlement de comptes entre communautés.

Il y a quelques mois, un ranger du célèbre parc avait été tué par des hommes armés alors que des touristes étaient retenus en otage. Inquiet pour la sécurité de ses visiteurs, le parc des Virunga avait fermé ses portes pendant plusieurs semaines, avant de les réouvrir en février dernier.