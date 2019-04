Une petite fille envoie 3 euros en faveur de Notre-Dame

Les riches et les puissants ne sont pas les seuls à donner de l'argent à la reconstruction de Notre-Dame après l'incendie qui a ravagé la cathédrale de Paris au début de ce mois. La jeune Caitlyn Handley, une Britannique âgée de 9 ans, a elle aussi envoyé son don par courrier à la Fondation du Patrimoine, en France.

La fillette fait partie de l'infime partie des plus modestes qui ont contribué au rassemblement de près de 850 millions d’euros (947 millions de dollars) versés à ce jour.

Elle a envoyé 3,38 € à la Fondation du Patrimoine, l’une des quatre organisations à laquelle le gouvernement français a confié la collecte de dons pour la reconstruction.

«Je voulais aider»

«Chers Français et Parisiens, je m'appelle Caitlyn et j'ai 9 ans. Je vis en Angleterre», a écrit la petite fille dans une lettre adressée à la fondation et qu'a pu consulter CNN.

«J'ai entendu parler de l'incendie de Notre-Dame à la radio et je voulais aider. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais tout don même le plus modeste peut aider. J'espère que la reconstruction ne sera pas trop longue. Merci, Caitlyn.»

Simon Handley, le père de Caitlyn, a déclaré à CNN que sa fille était «très contrariée» après avoir découvert l'âge de la cathédrale.

«Elle a senti qu'elle devait faire quelque chose à ce sujet - elle a dit qu'elle ne pouvait pas donner des centaines ou des milliers, mais donnerait ce qu'elle pourrait», a-t-il déclaré.

Handley a décrit sa fille comme une «‘fille très brillante’ soucieuse d'aider ‘les gens et les animaux’».

Laurence Lévy, une porte-parole de la Fondation du Patrimoine, a déclaré à CNN que l'organisation recevait des milliers de chèques par jour.

Des milliers de dons de l'étranger

«Toute notre équipe a été mobilisée et de nombreux bénévoles sont venus nous aider, car nous ne sommes pas habitués à recevoir un tel afflux de dons en si peu de temps dans notre travail habituel», a-t-elle déclaré.

«Bien sûr, lorsque cette crise sera terminée, nous prendrons le temps de répondre aux milliers de donateurs - ils sont 219.000 aujourd'hui.»

Caitlyn n'était pas la seule à lui envoyer de l'argent par courrier : un autre Britannique a envoyé une enveloppe contenant six billets de 50 £ (57,92 euros) à la fondation.

Ces deux dons britanniques comptent parmi des milliers d’étrangers. La Fondation du patrimoine a déclaré dans un communiqué qu'elle avait reçu 17.300 dons d'un montant total de 1,6 million d'euros de plus de 160 pays étrangers.

Laurence Lévy a déclaré à CNN que l'organisation avait collecté un total de 164 millions d'euros depuis le lancement de sa campagne.