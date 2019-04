Sri Lanka : au moins 15 morts dans un assaut contre Daesh

Près d'une semaine après les attentats qui ont fait 253 morts, les forces de sécurité sri-lankaises ont mené dans la nuit de vendredi à samedi 27 avril une opération contre une cache de Daesh à Kalmunai (est).

Selon un bilan provisoire, au moins 15 personnes sont mortes dans cet assaut.

Alors que les militaires et les policiers tentaient de pénétrer dans la cache du groupe terroriste, trois hommes se sont fait exploser, tuant trois femmes et six enfants. Les corps de trois autres hommes, soupçonnés d'avoir été des kamikazes, ont également été retrouvés en dehors de la maison.

Daesh avait revendiqué mardi la série d'attentats. Une vidéo publiée par le groupe montrait huit hommes, dont Zahran Hashim, chef d'un mouvement jihadiste locale, prêtant serment d'allégeance à Abou Bakr al-Baghdadi, chef historique de Daesh.

Lors d'une perquisition dans un bâtiment de Sammathurai, les policiers sri-lankais ont découvert le lieu où avait été tournée cette vidéo, saisissant un150 bâtons de dynamite et un drapeau du groupe terroriste.

«Nous allons tous les éradiquer»

«Nous avons maintenant des informations selon lesquelles il y a environ 140 personnes au Sri Lanka liées à Daesh, nous pouvons et allons toutes les éradiquer très vite», avait lancé vendredi le président Maithripala Sirisena.