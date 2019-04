Sri Lanka : la police publie par erreur la photo d'une Américaine parmi des suspects

Une Américaine de confession musulmane a eu la surprise de sa vie en découvrant que sa photo figurait par erreur sur un avis de recherche lancé par la police sri-lankaise en lien avec les attentats jihadistes de Pâques.

Jeudi, la police de l'île d'Asie du Sud a publié les noms et photos de six personnes, trois jeunes hommes et trois jeunes femmes, recherchées dans le cadre de l'enquête avec les attaques suicides qui ont fait 253 morts dimanche.

Hello everyone! I have this morning been FALSELY identified by the Sri Lankan government as one of the ISIS Easter attackers in Sri Lanka. What a thing to wake up to!

— Amara Majeed (@amaramaj) April 25, 2019