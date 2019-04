Game of Thrones : Kit Harington a trouvé ça «bizarre» d'embrasser Emilia Clarke

Alors que les deux personnages incarnés par Kit Harington et Emilia Clarke deviennent amants dans Game of Thrones, l'acteur a reconnu avoir eu quelques difficultés à tourner une scène de baiser.

«Emilia et moi sommes meilleurs amis depuis plus de sept ans, et au moment où nous avons dû nous embrasser, ça avait l'air bizarre», a expliqué l'homme qui joue Jon Snow au Daily Mirror. Un malaise qui s'explique aussi par le fait qu'Emilia Clarke, alias Daenerys Targaryen est également très amie avec Rose Leslie, la compagne de Kit Harington.

«Emilia, Rose et moi sommes de bons amis, alors même si vous êtes acteur et que c'est votre job, il y a quelque chose d'étrange quand vous allez dîner tous les trois après avoir eu une scène de baiser le jour même», a poursuivi l'acteur.

La vedette de Game of Thrones a reconnu avoir du mal à supporter voir son épouse, qui a quitté la série après la quatrième saison, embrasser d'autres acteurs à l'écran. «Je suis allé voir un film que Rose a fait, intitulé "Honeymoon". Et elle passe la moitié du film à rouler des pelles à mon ami Harry Treadaway. Au bout de cinq minutes, j'ai dû fermer les yeux parce que je ne pouvais pas le supporter. Je les regardais jouer un couple en lune de miel et c'était déplaisant, parce qu'elle est une actrice incroyable et j'étais en train de la regarder en pensant qu'elle aimait vraiment ce type», a déclaré l'acteur.