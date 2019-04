Une femme musulmane ridiculise des islamophobes avec une photo devenue virale

Shaymaa Ismaa’eel, jeune Américaine de confession musulmane, est à l’origine d’une photo devenue virale en quelques jours. Sur le cliché, elle montre qu’un sourire est toujours plus fort que la haine alors qu’elle se trouve à côté d’un groupe ouvertement islamophobe.

La photo, postée sur Instagram, montre en effet la jeune femme, qui porte le hijab, posant tout sourire devant un groupe de manifestants. Face aux slogans racistes – sur l’une des pancartes, on peut notamment lire «l’islam est une religion de sang et de meurtre» - Shaymaa Ismaa’eel leur adresse un signe de paix de la main.

Les faits se sont produits dimanche 21 avril alors que la jeune femme assistait à Washington à la convention annuelle du Cercle islamique d’Amérique du Nord (ICNA). Le samedi déjà, Shaymaa Ismaa’eel avait déjà aperçu les manifestants hostiles. C’est en repassant devant le groupe, le dimanche, qu’elle a décidé de prendre la photo.

Un sourire face à l'intolérance

«Je voulais qu’ils voient le sourire sur mon visage et voient à quel point je suis heureuse d’être ce que je suis et de me promener en tant que femme musulmane. Je voulais leur montrer que nous allons rester gentils, sans présenter d’excuses, et continuer à répandre l’amour face à l’intolérance», explique-t-elle au Guardian.

En quelques jours, la photo est devenue virale, suscitant une avalanche de commentaires de soutiens et près de 250.000 likes. «Le 21 avril, j’ai souri face à l’intolérance et je suis repartie en sentant que j’avais accompli quelque chose de grand», a ajouté Shaymaa Ismaa’eel sur Twitter.