Le Parlement britannique devient le premier à déclarer l'«urgence écologique et climatique»

Le Parlement britannique est devenu, mercredi 1er mai, le premier à déclarer l'«urgence écologique et climatique», a annoncé le parti travailliste.

Ce vote a été prononcé suite à la forte mobilisation du mouvement Extinction Rebellion, qui prône la désobéissance civile non violente contre l'inaction climatique et a mené une série d'actions de blocages dans la capitale britannique.

«Grâce aux pressions du parti travailliste, le Royaume-Uni vient de devenir le premier pays à déclarer une urgence pour le climat et l'environnement», a déclaré le parti sur sa page Twitter. «Le moment est venu de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique.»

WE DID IT! Thanks to pressure from the Labour Party, the UK just became the first country to declare an environment and #climateemergency. Now it’s time for real action to tackle climate change. Share this. pic.twitter.com/hOheWxQQHf

— The Labour Party (@UKLabour) May 1, 2019