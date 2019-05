Le candidat à la présidence Pete Buttigieg pose avec son compagnon en une du Time

Le symbole est fort. S'il est courant de voir les candidats américains à la présidence posant avec leur femme ou leur mari en une de prestigieux magazine, c'est la première fois que l'un d'entre eux, ouvertement homosexuel, fait la couverture du Time avec son compagnon. C'est chose faite avec le démocrate Pete Buttigieg.

Ce maire d'une ville moyenne d'Indiana sait jouer avec les médias. Il est le stéréotype du «jeune cadre dynamique», s'affichant en meeting sans veste de costume, les manches de chemises retroussées, parlant plusieurs langues... Un profil qui intrigue quand les deux candidats favoris, Bernie Sanders et Joe Biden, sont des septuagénaires rompu au pouvoir depuis des décennies.

Mayor Pete is the first openly gay Prez candidate, a millennial in a sea of Boomers, and he’s trying to change the way Dems talk about politics. His real strength is fluency with language— he translates progressive ideas into conservative rhetoric https://t.co/8msO6nbVX5 pic.twitter.com/HRdyJKIZKk

— Charlotte Alter (@CharlotteAlter) 2 mai 2019