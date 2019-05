Écosse : des chiens dans l’aéroport pour calmer le stress des passagers

Un aterrissage en douceur. L’association Canine Concern Scotland introduit un attelage de chiens à l'aéroport pour apaiser les passagers dans le hall.

A leur arrivée à l'aéroport international d'Aberdeen, les passagers scrutent les panneaux d'information pour savoir où se trouvent leurs bagages. Mais leur attention est attirée par quelque chose de moins stressant, des boules de poils déambulant dans le hall.

Créée en 1988 pour aider les chiens et leurs propriétaires et améliorer leur position dans la société actuelle, l’association Canine Concern Scotland propose de rassurer les voyageurs inquiets grâce aux vertues des animaux. De nombreuses recherches montrent que les chiens peuvent améliorer la santé et le bien-être mentale, mais aussi atténuer le stress et calmer les nerf.

Un groupe d'adolescentes, visitant Aberdeen pour une compétition de plongée, est le premier à apercevoir l'équipage canin.

En effet, les chiens de thérapie subissent une formation et une évaluation rigoureuses pour travailler dans divers environnements - les chiens sont notamment capables de rester calmes, de ne pas réagir aux bruits forts - et se rendent déjà dans des maisons de soins, des hôpitaux, des hospices et même des prisons.

A noter que l’horaire des six premières semaines de l’équipage canin est affiché en ligne, ce qui permet aux passagers de savoir à l’avance quels chiens seront présents pour les accueillir.