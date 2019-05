Nouvelle-Zélande : une femme expulsée d'un vol pour avoir refusé de regarder les consignes de sécurité

Une passagère d’un vol intérieur néo-zélandais a été expulsée d'un avion pour son manque d’attention. D’après The Independent, la femme aurait refusé de regarder la vidéo détaillant les consignes de sécurité de la compagnie Air New Zealand.

Au lieu de rejoindre Auckland, la destination du vol qu'elle s'apprêtait à prendre, la passagère a été ramenée aux portes d’embarquement de Wellington sous escorte policière.

«La passagère recevra un avis d’infraction en vertu des règles de l’Autorité de l’aviation civile relatives aux règles d’utilisation du téléphone portable», a déclaré un porte-parole de la police auprès de la chaîne Newshub.

Mais la passagère et son manque d'attention pourraient ne pas être les seuls coupables. C'est du moins l'avis d'un passager, dont les propos ont été recueillis par la chaîne Newshub, qui a critiqué les clips diffusés par la compagnie. «Faites juste une courte vidéo qu'il est obligatoire de regarder et dont les gens savent que s'ils ne la regardent pas, la police viendra les chercher», a-t-il notamment suggéré à Air New Zealand.

D’autant que les vidéos diffusées dans les avions de la compagnie à cet effet, ont déjà fait l’objet de critiques. La précédente vidéo du genre créée par Air New Zealand avait été jugée inappropriée par beaucoup de passagers.

Le clip détaillait les consignes de sécurité sur le célèbre beat de la chanson «It’s Tricky» de Run DMC. Hasard ou conséquence directe de la controverse qu’elle avait provoquée, sa diffusion avait été arrêtée six mois après son lancement.