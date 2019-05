Pourquoi le Royal Baby s'appelle-t-il Archie Harrison Mountbatten Windsor ?

Le nom du bébé du prince Harry et de Meghan Markle, né le 6 mai, a été révélé mercredi, après plusieurs jours d'interrogations. Mais si le petit Archie Harrison Mountbatten-Windsor s'appelle ainsi, c'est pour de bonnes raisons.

Le premier prénom, Archie, est finalement le plus surprenant. Version raccourcie d'Archibald, il est assez répandu au Royaume-Uni et correspond peut être à la volonté des deux parents d'offrir une vie normale à leur fils.

Et ce n'est donc ni Arthur, ni Albert ou James, qui avaient pourtant les faveurs des boohmakers, qui ont été choisis.

Meghan and Harry chose a name for their son that may not have any precedent in the royal family, and they've decided not to use a title: https://t.co/1oZkMeCJJu pic.twitter.com/9rUpGvdLqj — CNN (@CNN) May 9, 2019

Quant à Harrison, lui aussi est assez répandu. Et impossible de ne pas y voir un petit clin d'œil des parents, puisque à l'origine, ce prénom signifie tout simplement «Fils d'Harry».

DES NOMS DE FAMILLES PEU UTILISÉS

Les deux noms de familles mis bout à bout, Mountbatten et Windsor, peuvent également étonner. La famille royale britannique n'y fait habituellement pas beaucoup référence. On parle par exemple de Charles de Galles, et ses fils sont appelés William de Cambridge et Harry de Sussex. Mais Harry et Meghan ont décidé de ne pas réclamer de titre de noblesse pour le petit Archie Harrison, une nouvelle preuve de modernité, et surtout une communication bien maîtrisée.

En remontant un peu plus haut dans l'arbre généalogique royal, seul le prince Philip, l'arrière grand-père, époux de la reine Elisabeth II, est appelé Philip Mountbatten, duc d'Edimbourg. Né prince Philippe de Grèce et de Danemark, il a été naturalisé britannique lors de ses fiançailles avec la future reine. C'est à cette occasion qu'il a pris le nom de Mountbatten, celui de ses grands-parents maternels britanniques et surtout de son oncle, le très prestigieux Lord Mountbatten, qui a été le dernier vice-roi des Indes. Une référence qui lui permettait de se faire plus facilement accepter.

WINDSOR CACHE UN SECRET

Enfin, Archie, huitième arrière petit-enfant de la reine Elisabeth II, porte également le nom de Windsor. C'est évidemment le nom de la branche dynastique qui règne sur la Grande-Bretagne et l'Irlande-du-nord depuis 1714. Mais on oublie parfois que son véritable nom est Saxe-Cobourg-Gotha, et que le changement a été effectué en 1917 pour faire oublier ses origines germaniques. Le choix du nom Windsor a été, à l'époque, fait en référence à célèbre la forteresse médiévale située dans la ville du même nom, qui était la résidence préférée de la célèbre reine Victoria.