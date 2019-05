Un journaliste de la BBC viré pour un tweet raciste sur le Royal Baby

Un journaliste de la BBC a été limogé par le média britannique après avoir publié un tweet raciste visant le bébé, âgé de quelques jours, du Prince Harry et de son épouse, Meghan Markle.

Dans ce message, publié sur Twitter - et supprimé depuis-, le présentateur radio Danny Baker a comparé le Royal baby, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, né ce lundi, à un petit chimpanzé. L'homme a accompagné son message («Le Royal baby quitte l'hôpital») d'une photo en noir et blanc mettant en scène un couple tenant par la main un petit singe bien habillé devant un bâtiment.

You mean to tell me some people don’t find this tweet of Danny Baker offensive? Y’all are just as disgusting. pic.twitter.com/mY6pZrxPVQ

— Calvin Mccrimon (@calvinmccrimon4) May 9, 2019