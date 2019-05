Il bat le record du monde de plongée et trouve un sac plastique au fond de la mer

Un exploit au goût amer. L'explorateur Victor Vescovo a eu la mauvaise surprise de découvrir des déchets plastiques dans les fonds marins, alors qu'il etait descendu à 11 km sous la surface, battant ainsi le record du monde de plongée sous-marine à bord de son submersible.

L'Américain a passé au total près de 4 heures dans l'endroit considéré comme le plus profond de l'océan, la fosse des Mariannes, dans l'Océan Pacifique. Un record historique - c'est seulement la troisième fois que l'Homme atteint les fonds marins et les deux précédentes descentes n'avaient pas atteint un niveau aussi profond - qui aura malheureusement confirmé que la pollution au plastique touche les endroits les plus reculés de notre planète.

Victor Vescovo a raconté avoir observé des créatures marines, mais il a aussi trouvé un sac plastique et des emballages de confiseries. Les scientifiques envisagent désormais d'étudier les quelques créatures prélevées pour déterminer si elles présentent des traces de plastique dans leur organisme.

Cette descente s'inscrivait dans le projet de Victor Vescovo, riche investisseur américain, d'explorer les fonds marins sur les cinq continents. Avant lui, le lieutenant américain Don Walsh et l'ingénieur suisse Jacques Piccard avaient été les premiers à atteindre les fonds marins, en 1960, avant que le réalisateur James Cameron y descende à son tour, en 2012.