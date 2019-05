Loi anti-IVG en Géorgie : Alyssa Milano appelle à la grève su sexe

En réponse à une loi de l’État de Géorgie (États-Unis) qui interdit l’avortement après environ six semaines de grossesse (quand les battements de cœur du fœtus sont détectés) Alyssa Milano a lancé une grève du sexe.

L’actrice a donc publié un message samedi sur les réseaux sociaux. «Nos droits liés à la procréation sont supprimés. Tant que nous les femmes n’auront pas un contrôle légal sur notre corps, nous ne pouvons pas risquer de tomber enceintes» a t-elle partagé.

A ce stade de la grossesse, beaucoup de femmes ignorent encore qu’elles sont enceintes. «Rejoignez-moi en boycottant le sexe jusqu’à ce que nous retrouvions notre indépendance physique», a publié Alyssa Milano.

En octobre 2017, l'actrice avait lancé le hastag #MeToo pour dénoncer les harcèlements et abus sexuels.

Our reproductive rights are being erased.





Until women have legal control over our own bodies we just cannot risk pregnancy.





JOIN ME by not having sex until we get bodily autonomy back.





I’m calling for a #SexStrike. Pass it on. pic.twitter.com/uOgN4FKwpg

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) May 11, 2019