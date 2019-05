A 81 ans, elle rencontre sa mère pour la première fois

Elle cherchait sa maman depuis l'âge de 19 ans. Eileen Macken, une Irlandaise de 81 ans, a mis fin à plusieurs décennies de recherches en rencontrant récemment sa mère biologique pour la première fois depuis qu'elle avait été abandonnée toute petite à un orphelinat de Dublin.

Sa mère, Elizabeth, aujourd'hui âgée de 104 ans, n'avait que 22 ans lorsqu'Eileen est née en août 1937. Née hors mariage dans une Irlande ultra puritaine, l'enfant avait dans un premier temps été confié à un foyer avant d'intégrer un orphelinat de Dublin jusqu'à ses 17 ans.

Depuis, Eileen Macken avait entrepris seule des recherches, restées vaines jusque-là. Loin d'être abattue, elle avait ensuite contacté une émission de RTÉ, la radio publique irlandaise. Son récit avait alors ému un généalogiste qui avait décidé de lui apporter son aide. Et c'est finalement en Ecosse qu'Elizabeth a été retrouvée.

Eileen Macken, who was born in the Bethany Home in Dublin, has been reunited with her mother after 60 years of searching for her pic.twitter.com/Gc3X7WRr02

