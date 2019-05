Sri Lanka : le couvre-feu rétabli après des émeutes antimusulmanes

Le Sri Lanka a rétabli mardi le couvre-feu sur l'ensemble de son territoire, à la suite d'émeutes antimusulmanes qui ont fait un mort, trois semaines après les attentats jihadistes de Pâques.

La police a par ailleurs annoncé que treize personnes avaient été arrêtées en lien avec ces nouvelles violences. Levé mardi matin, sauf dans la province du Nord-Ouest, le couvre-feu, décrété une première fois lundi soir au niveau national, sera à nouveau en vigueur à partir de 21h00 (15H30 GMT) dans tout le Sri Lanka, a déclaré le porte-parole de la police Ruwan Gunasekera.

Par ailleurs, le blocage de l'accès aux réseaux sociaux imposé lundi à Facebook, WhatsApp, YouTube et Instagram a été étendu mardi à Twitter, ont annoncé des fournisseurs de services sur internet. Il vise à limiter la diffusion de messages incitant à la violence.Les émeutes ont éclaté en plein ramadan dans la province du Nord-Ouest, trois semaines après les attentats du 21 avril contre trois églises et trois hôtels de luxe, revendiqués par le groupe jihadiste Etat islamique et qui ont fait 258 morts. Les violences antimusulmanes ont commencé dimanche, notamment à Chilaw (80 km au nord de Colombo).

Lundi, dans le district de Puttalam, un homme âgé de 45 ans a ainsi été lynché dans son atelier de menuiserie, selon la police. Ailleurs, des groupes ont attaqué des magasins, des habitations et des véhicules appartenant à des musulmans, ainsi que des mosquées. Dans le district de Gampaha, voisin de celui de Puttalam, un commerçant d'électronique de Minuwangoda, à 45 km au nord de Colombo, a assuré à l'AFP au téléphone que des hommes à moto qui «n'étaient pas de la ville» avaient dirigé lundi les attaques.

Selon lui, «ils ont commencé à vandaliser des magasins appartenant à des musulmans et à jeter des cocktails Molotov, puis les habitants se sont joints à eux». Les forces de sécurité ont fini par tirer en l'air pour les disperser.Une usine de pâtes alimentaires appartenant à un musulman a été incendiée. Joint au téléphone par l'AFP, son propriétaire, Ashraf Jifthy, a précisé que trois de ses employés avaient été blessés et que «les forces de sécurité étaient à l'extérieur mais n'ont pu empêcher l'attaque, survenue pendant le couvre-feu».

Toujours à Minuwangoda, une mosquée a été caillassée, tandis qu'à Kinyama, deux autres ont été vandalisées sous les yeux de policiers complètement dépassés. A Bingiryiya, «environ 2.000 personnes ont entouré notre mosquée et l'ont saccagée », a raconté un responsable religieux local. Dans une allocution télévisée lundi soir, le Premier ministre Ranil Wickremesinghe a estimé que les émeutes pouvaient entraver l'enquête sur les attentats de Pâques, à la suite desquels l'état d'urgence a été décrété, renforçant les pouvoirs des forces de sécurité.

Le Sri Lanka, un pays majoritairement peuplé de bouddhistes, compte environ 10% de musulmans et 7,6% de chrétiens.