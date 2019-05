Eurovision : Tout savoir sur Michael Rice, représentant de l'Angleterre

Originaire de Hartlepool, Michael Rice, 21 ans, représentera le Royaume-Uni à l'Eurovision 2019, grâce à sa victoire au concours «You Decide». Un habitué des compétitions de chants, puisqu'il avait déja participé à l'émission «All Together Now» et à la onzième saison de «The X Factor».

Lors de l'Eurovision à Tel Aviv, Michael Rice interprétera une reprise de «Bigger Than Us» de White Lies.

Le jeune candidat a expliqué ce choix musical : «Bigger Than Us est une histoire d'amour, c'est une chanson vraiment puissante. Vous vous connectez à elle. C'est une question d'émotion.»

un accompagnement familial

Michael, aîné de quatre enfants, s'est confié auprès de «The Press Association» en précisant que sa mère s'était principalement concentrée sur lui et avait fait en sorte qu'il réalise son rêve, celui qu'il vit désormais. «Quand j'avais six ans, ma mère m'avait inscrit dans une école de théâtre musical le samedi. C'était difficile pour elle, car elle payait 60 livres mais était mère célibataire à l'époque, et nous étions quatre. Je suis l'aîné.».

Michael a ainsi tenu à rendre hommage à sa mère à travers la chanson qu'il interprétera à Tel Aviv.