Ebola : après la RDC et l'Ouganda, au tour de la Tanzanie ?

L'apparition d'un nouveau cas d'Ebola en Ouganda cette semaine fait peser la menace d'une propagation de la maladie chez les pays voisins.

La Tanzanie, avec lequel le pays partage une frontière longue de 400 kilomètres, principalement située sur le lac Victoria, est particulièrement menacée. Ce dimanche, la ministre tanzanienne de la santé a tenu à «alerter le public de l'existence d'une menace d'épidémie dans notre pays» compte tenu des «importantes interactions entre les populations des deux pays».

Si l'épidémie d'Ebola, qui sévit depuis août 2018 dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), n'est pas encore officiellement constatée par les autorités ougandaises, deux ressortissants - un garçon de cinq ans et sa grand-mère - sont décédés cette semaine après avoir assisté aux obsèques d'un proche mort de la maladie en RDC. Le reste de la famille a depuis été mis en quarantaine et transféré en RDC pour y recevoir des soins.

Une urgence sanitaire restreinte à la région

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré vendredi dernier que l'épidémie ne constituait pas une «urgence pour la RDC et la région». L'organisation a toutefois ajouté que l'épidémie actuelle, qui a fait plus de 1.400 morts, ne représentait pas une «urgence» sanitaire mondiale, le comité d'urgence de l'OMS estimant que le risque de propagation internationale restait «faible».

Le virus d'Ebola se transmet à l'être humain par contact soit avec des animaux infectés (en général en les dépeçant, en les cuisant ou en les mangeant), soit avec des fluides biologiques de personnes infectées.

Malgré la mise à disposition d'un vaccin expérimental, dont l'efficacité est désormais validée par l'OMS, la RDC a jusqu'à présent échoué à enrayer l'épidémie. Les attaques des milices et l'hostilité de la population vis-à-vis des centres de soins entravent en effet la mise en œuvre effective des dispositifs de prévention.

Contrairement à la Tanzanie, où aucun cas n'a pour l'instant été détecté, l'Ouganda a déjà connu des épidémies d'Ebola. La plus récente remonte à 2012 tandis qu'en 2000, 200 personnes sont mortes au cours d'une épidémie dans le nord du pays.