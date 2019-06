Texas : un alligator photographié avec un couteau dans la tête

Dans le sud des États-Unis, les habitants ont l'habitude de croiser des crocodiles. Mais cette semaine, une habitante a été surprise de voir un alligator... Avec un couteau dans la tête.

Comme le rapporte la chaîne de télévision locale KPRC, qui appartient à la NBC, la femme se trouvait près d'un lac de la ville de Sugar Land, au Texas, lorsqu'elle a apercu l'animal. Ce dernier semblait nager paisiblement, alors qu'il avait un couteau de cuisine planté entre les deux yeux.

L'habitante s'est alors empressée de le photographier et de publier le cliché sur les réseaux sociaux. La photo a beaucoup fait réagir et certains se sont demandés ce qu'il était advenu de la personne qui avait planté le couteau.

By all means check on the gator, but WHY IS NOBODY WONDERING WHAT BECAME OF THE PERSON WHO FOUGHT THE GATOR WITH A KNIFE!!!!!!????? #HellraiserGator https://t.co/c2KGFm7v0Y

— KC O'Dea Program (@KCOnTheRadio) 14 juin 2019