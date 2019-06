Vidéo : aux États-Unis, une famille noire mise en joue par la police pour une poupée «volée»

Dans le sud-ouest des États-Unis, une petite fille noire de quatre ans est sortie d'un supermarché avec une poupée que ses parents n'avaient pas payée. Résultat : la police a mis en joue toute la famille.

Une vidéo publiée sur Youtube montre les policiers entourer leur voiture garée sur un parking. «Je vais te mettre une balle dans ta p*tain de tête», menace l'un d'eux alors que Dravon Ames, le père de famille répétait à plusieurs reprises «mes mains sont en l'air». L'homme de 22 ans est ensuite menotté et violement plaqué contre la voiture de police.

Les policiers pointent également leur arme sur Aesha Harper, la mère de famille, alors qu'elle porte son bébé de douze mois dans les bras. L'un d'eux tente même de lui arracher l'enfant, qui se met aussitôt à pleurer. Des images hallucinantes, enregistrées dans la ville de Phoenix, en Arizona, et qui ont fait la Une des médias américains. Le couple a porté plainte contre les policiers et une enquête a été ouverte.

“I’m going to put a cap right in your f*cking head......”





Just listening to the conversation here makes me sick to my stomach. pic.twitter.com/F1Vxf8kWMB

— Joseph Sakran (@JosephSakran) 14 juin 2019