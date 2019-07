Mexique : Guadalajara ensevelie sous deux mètres de glace après un orage de grêle

Des images extrêmement impressionnantes. Au Mexique, la ville de Guadalajara a été ensevelie ce dimanche 30 juin sous une épaisse couche de glace, atteignant jusqu'à deux mètres, après de violentes chutes de grêle.

Même si la grêle n'est pas inhabituelle à cette période de l'année dans le pays, l'orage de dimanche a été d'une intensité jamais vue. Ce qu'a confirmé Enrique Alfaro, le gouverneur de l'Etat de Jalisco, où se trouve Guadalajara.



(©ULISES RUIZ / AFP)

«Des scènes que je n'avais jamais vues, tout du moins à Guadalajara. Regardez cette grêle qui ressemble à une chute de neige (...) On dirait qu'il a neigé. C'est incroyable», a-t-il écrit. «Et nous nous demandons si le changement climatique est réel. Ce sont des phénomènes naturels jamais vus auparavant», a-t-il poursuivi.

Plus de 30 °C les jours précédents



Cet orage a d'autant plus surpris les habitants de la ville, la deuxième plus peuplée du pays (4 millions d'habitants), que les températures les jours précédents avaient atteint 31 °C.



(©ULISES RUIZ / AFP)

Mais aucun mort ni blessé n'a été à déplorer. Les dégâts sont seulement matériels. Les municipalités de Guadalajara et Tlaquepaque (dans la banlieue de Guadalajara) ont en effet fait état de 200 maisons et commerces touchés, et au moins 50 véhicules emportés par le torrent qu'a formé la glace. Certaines voitures étaient empilées les unes sur les autres ou ensevelies sous la glace.



(©ULISES RUIZ / AFP)

Les autorités travaillent actuellement, en coordination avec l'armée mexicaine, au nettoyage et à l'enlèvement de la grêle présente sur les routes, ainsi qu'au soutien aux citoyens dont les maisons ont été touchées, a déclaré sur Twitter Enrique Alfaro.