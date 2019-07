Vidéo : Ivanka Trump s'immisce dans une discussion au G20, les internautes s'insurgent

Lors du dernier sommet du G20, les grands dirigeants se sont réunis à Osaka, en marge notamment des discussions sur l'accord de lutte contre le réchauffement climatique. Présente en coulisses, Ivanka Trump, qui travaille au côté de son père, a quelque peu agacé les internautes...

Sur la vidéo postée sur le compte Instagram de l'Elysée, la fille de Donald Trump, entourée d'Emmanuel Macron, de Justin Trudeau, de Theresa May et de Christine Lagarde, tente tant bien que mal de participer à la conversation entre les hauts dirigeants.

Celle qui officie en tant que conseillère au sein de l'administration Trump semblait particulièrement impliquée dans la discussion, malgré les mines dubitatives de ses interlocuteurs, notamment celle de la Directrice générale du FMI.

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).



Une présence qui dérange

Rapidement, les images ont fait réagir les internautes, qui n'ont pas manqué de s'interroger sur la présence de la fille du président américain à Osaka.

En tête, l'élue démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, qui a remis en cause les compétences d'Ivanka Trump. «Cela pourrait en choquer certains, mais être la fille de quelqu'un n'est pas une carrière [...]», a-t-elle tweeté.

«L'expression de Lagarde vaut mille mots», note un internaute.

«On pourrait croire qu'elle dirige le pays. Ou qu'elle est la Première dame. Sauf qu'elle n'est aucun des deux».

Their body language is incredible. Clearly marginalizing Ivanka. Backs turned, no eye contact.