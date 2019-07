L'Inde annule son lancement d'une sonde sur la Lune au dernier moment

Alors que la nouvelle mission lunaire indienne devait décoller ce lundi 15 juillet, le lancement a été annulé 56 minutes avant l’heure prévue. En cause ? Des problèmes « techniques ».

L’Inde avait pour ambition de devenir la quatrième nation à poser un appareil sur la lune après l’Union Soviétique, les États-Unis et la Chine. La sonde devait être lancée à 2h51 heure locale (23h21 heure française). Mais la mission Chandrayaan-2 a donc été annulée.

L’organisation indienne pour la recherche spatiale (ISRO) a annoncé la nouvelle sur Twitter. «Un problème technique a été observé dans le système du lanceur 1 heure avant le lancement. Par mesure de précaution abondante, le lancement de #Chandrayaan2 a été annulé pour aujourd’hui», a indiqué l’agence spatiale indienne.

Néanmoins «La date du prochain lancement sera annoncée ultérieurement» poursuit l’ISRO.

A technical snag was observed in launch vehicle system at 1 hour before the launch. As a measure of abundant precaution, #Chandrayaan2 launch has been called off for today. Revised launch date will be announced later.

