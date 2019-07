Russie : près de 1.400 arrestations pendant une manifestation à Moscou

Près de 1.400 personnes ont été arrêtées samedi à Moscou pendant une manifestation de l'opposition pour réclamer des élections libres, a annoncé la police. Au total, «1.373 personnes ont été arrêtées pour des infractions diverses au cours d'une manifestation non autorisée dans le centre de la capitale», a déclaré la police de Moscou, citée par les agences de presse russes.

Moins d'une semaine après un rassemblement sans précédent depuis le mouvement de contestation qui avait accompagné le retour de Vladimir Poutine au Kremlin en 2012, les forces de l'ordre n'ont cette fois laissé aucune chance aux protestataires de participer à cette nouvelle manifestation, non autorisée, devant la mairie de la capitale russe. L'opposition dénonce le rejet des candidatures indépendantes en vue des élections locales du 8 septembre, qui s'annoncent difficiles pour les candidats soutenant le pouvoir dans un contexte de grogne sociale.

Selon les chiffres officiels de la police de Moscou, quelque 3.500 personnes, parmi lesquelles environ 700 journalistes professionnels et blogueurs, étaient présentes samedi à la manifestation et «1.074» ont été arrêtées «pour des infractions diverses». L'ONG OVD-Info, spécialisée dans le suivi des manifestations, a également dit avoir recensé vers 19H00 GMT plus de mille arrestations. Mobilisées en grand nombre, les forces de l'ordre ont interpellé en masse les manifestants qui affluaient dans l'après-midi sur la principale artère de Moscou, la rue Tverskaïa, criant «Honte !» ou «Nous voulons des élections libres !», et les ont repoussés manu militari vers les ruelles alentour.

Un autre rassemblement, qui a commencé vers 16H40 GMT à l'appel de l'opposition sur la place Troubnaïa, toujours dans le centre-ville, a rapidement été dispersé par la police. Plusieurs arrestations ont été violentes, de nombreux manifestants ayant notamment été blessés à la tête, selon des journalistes de l'AFP.