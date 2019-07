États-Unis : des millions de sauterelles envahissent Las Vegas

Depuis plusieurs jours, des nuées de sauterelles ont envahi les rues de Las Vegas. Et si les nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux sont spectaculaires, ce phénomène n’est ni exceptionnel ni dangereux.

Outre les lumières de la ville – comme le puissant rayon lumineux qui sort du sommet de l’hôtel pyramidal le «Luxor» qui attire particulièrement les sauterelles –, cette prolifération est liée aux conditions météorologiques de ces derniers mois.

En effet, selon les entomologistes interrogés par CNN, le printemps beaucoup plus pluvieux que la moyenne dans la région a encouragé la migration surréaliste de ces insectes provenant du désert. Ces derniers devraient quitter l’Etat dans les semaines à venir, pour se diriger vers le nord.

DID YOU KNOW: Grasshoppers are attracted to ultraviolet light, and will swarm around UV lighting. Have you seen any swarms in your neighborhood?



— FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) July 26, 2019