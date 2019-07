Climat : il ne resterait que 18 mois pour sauver la planète

Le temps presse. Alors que le Groupe international d'experts sur le climat (GIEC) estimait l'année dernière que pour contenir l'augmentation des témpératures à 1,5°C, les émissions de dioxyde de carbones devaient être réduites de 45% d'ici à 2030, certains experts estiment que l'humanité dispose de bien moins de temps que cela.

Dès l'année prochaine, l'espèce humaine pourrait ainsi faire face à un «tournant climatique», comme l'appellent les experts cités par la BBC dans un article retentissant.

«Les calculs climatiques sont clairs : si le monde ne peut pas être guéri dans les prochaines années, il pourrait être mortellement touché par négligence dès 2020», avait ainsi déclaré Hans Joachim Schellnhuber, fondateur et directeur honoraire du l'institut de recherche de Potsdam sur les effets du changement climatique.

2020 est une année charnière. En septembre 2017, déjà, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'alarmait : «Si nous ne changeons pas d'orientation d'ici à 2020, nous risquons (...) des conséquences désastreuses pour les humains et les systèmes naturels qui nous soutiennent».

Climate change is the defining issue of our time – and we are at a defining moment. If we do not change course by 2020, we could miss our chance to avoid the disastrous consequences of runaway climate change. The time for ambitious #ClimateAction is now. https://t.co/Ad19hj3zsD pic.twitter.com/VykZtbYDUi

— António Guterres (@antonioguterres) September 10, 2018