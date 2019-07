Espagne : les images d'un taureau aux cornes en feu choquent les associations de défense des animaux

Des images insoutenables. Lors des fêtes patronales de Sagonte en Espagne, un taureau dont les cornes ont été enflammées est tombé dans le vide après avoir forcé les clôtures, dans la nuit de vendredi à samedi.

Sur les réseaux sociaux, l'association 30 Millions d'Amis a dénoncé «une scène du Moyen-Âge».

A Sagunt (Espagne), un taureau dont on a mis le feu aux cornes est pris de panique, défonce des barrières et se jette dans une rivière sous les cris de la foule.



— 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) 28 juillet 2019