Vidéo : une vague anormale sème le chaos sur une plage de Rio

La quiétude des vacances a été brusquement bouleversée, samedi 20 juillet, sur une plage de Rio de Janeiro, au Brésil. Alors que les touristes profitaient du soleil confortablement installés sur des chaises, une vague anormale a gagné le sable emportant sur son passage effets personnels et mobilier de plage.

Dans une vidéo filmée depuis une terrasse surélevée et publiée sur Youtube, on entend les cris de surprise et de peur des vacanciers lorsqu'une vague atteint un niveau de plus en plus avancé sur le sable, sa progression ne semblant jamais s'arrêter. L'arrivée inattendue de l'eau sème alors le chaos dans ce tableau idyllique brésilien.

Quelques baigneurs se mettent à courir en direction de la plage, des parents attrapent leurs enfants craignant qu'ils ne soient emportés et les touristes assis plus loin tentent de rattraper leurs affaires inondées. Des chaises en plastiques sont également entraînées vers la mer.

Heureusement, in fine, le bilan ne semble se limiter qu'à la perte de quelques effets personnels.