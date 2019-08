Lioubov Sobol, figure de l'opposition russe, filme son arrestation

La scène est saisissante. Alors que l'opposante russe Lioubov Sobol allait se rendre à une manifestation pour lutter contre l'exclusion de candidats indépendants aux élections locales le 10 août, elle s'est faite arrêter à son domicile de manière musclée par plusieurs policiers.

La jeune avocate de 31 ans a alors lancé l'application Périscope, pour diffuser le tout en direct pendant que les forces de l'ordre cognaient à sa porte pour lui demander de sortir. Avant que la police ne force l'entrée, elle explique qu'elle ne cessera pas ses activités malgré cette arrestation.

Lyubov Sobol posted a video showing armed, masked men barging into her office ahead of today's rally in Moscow. Sobol was one of the opposition candidates not allowed to stand in the upcoming municipal elections. pic.twitter.com/vWlUkkfE3t

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) August 10, 2019