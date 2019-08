Vidéo : il rattrape son drone dans l'eau de justesse, Twitter s'emballe

C'est ce qui s'appelle avoir le sens du timing. Alors que son drone se dirigeait tout droit dans l'eau, faute de batterie, un homme s'est precipité pour le rattraper. Des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux.

Relayée sur Twitter par un journaliste britannique, la vidéo montre la rapidité du propriétaire du drone, qui, en quelques secondes, a réussi à atteindre son appareil avant qu'il ne tombe dans l'eau.

When your drone runs out of battery over a lake, timing is everything... pic.twitter.com/btDekWXpoV

«Quand la batterie de votre drone se décharge au-dessus d'un lac, le timing est primordial», écrit le journaliste.

Un sang froid salué par les internautes, qui n'ont pas manqué de souligner les talents de nageur du jeune homme. «Michael Phelps, sors de ce corps», «Il nage comme s'il faisait partie du équipe de waterpolo», pouvait-on notamment lire dans les commentaires sous la vidéo.

Moins enthousiaste, une pilote de drone licenciée a néanmoins fait remarquer au propriétaire du drone son manque de vigilance. «Ne promeus pas les vols irresponsables», lui a-t-elle conseillé sur Twitter.

As a licensed FAA drone pilot you should be reported for reckless flying.



Responsible FAA UAS pilots land with at least 15-20% battery.



Having said that, as a filmmaker the fact that camera (gimbal) filming you swimming means this was a stunt! Don't promote irresponsible flying.

— Meagan Kae (@meagankae) August 11, 2019