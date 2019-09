Que faire pour aider à préserver à l'Amazonie ?

Ravagé par les flammes depuis plus de trois semainee, l'Amazonie, plus grande forêt tropicale du monde est surtout considérée comme le «poumon de la planète». Voici 5 conseils pour aider à préserver cette source abondante d'oxygène, menacée par la déforestation.

Réduire sa consommation de papier

Pour produire nos rames de papier, notre papier toilette, nos meubles de jardins ou encore le colis en carton de notre dernière commande sur Internet, l'industrie du bois exploite certaines forêts parmi les plus menacées de la planète. Si les géants du secteur avaient promis de mettre un terme à la déforestation à l’horizon 2020, au moins 50 millions d'hectares de forêt - une superficie de la taille de l'Espagne - devraient être détruits pour les produits de base au cours des dix prochaines années, selon Greenpeace.

Quelques gestes simples peuvent contribuer à réduire la pression sur les forêts restantes. Au bureau, parmi les nombreuses astuces pour optimiser les impressions, il est toujours recommandé d'utiliser les deux faces de chaque morceau de papier, en priviligiant l'impression recto verso ou en réutilisant les papiers utilisés comme brouillon. Pour les courses, un sac en tissu en permanence sur soi remplace le sac en papier acheté systématiqement. A table, privilégiez les serviettes en tissu plutôt qu'en papier, moins pratiques parfois, mais bien plus durables.

Opter pour des transports plus verts

Le rapport entre consommation de gasoil et déforestation n'est pas des plus évident. Pourtant, les surfaces mises en culture pour fournir nos agrocarburants empiètent sur les zones forestières. Autant que possible, laissez votre voiture à la maison et marchez à pied, faites du vélo ou prenez les transports en commun locaux. On ne peut pas toujours éviter de prendre sa voiture mais on peut tout à fait opter à l'achat pour un véhicule moins énergivore.

Réduire sa consommation de viande

Adieu veau, vache, cochon ? Pas forcément. Être végétarien, végétalien ou carnivore, c’est un choix personnel. Toutefois, l'élevage à grande échelle peut avoir d'importantes conséquences sur notre environnement. En ce qui concerne la forêt amazonienne et plus largement l'Amérique du sud, les cultures de soja destinées à nourrir les animaux d’élevage remplacent de vastes parcelles de forêt tropicale. D'autant plus quand on sait que ces denrées parcourent ensuite des milliers de kilomètres pour arriver jusqu’en Europe. Pour agir, on peut choisir de réduire sa consommation de lait, d'œufs et de viandes et privilégier les protéines végétales, présente dans les haricots rouges, les pois chiche ou l'épeautre. On se tourne également vers de meilleurs produits, en cherchant les labels qui vous assurent de la qualité des produits que vous achetez.

Planter des arbres ... depuis votre canapé

Pas besoin de s'y connaître en jardinage ou de faire des milliers de kilomètres pour planter un arbre en Amazonie. L'entreprise Reforest'Action en France vous propose de faire un don voir même d'offrir un arbre planté en guise de cadeau. Le moteur de recherche Ecosia vous propose par exemple en l'échange d'une recherche en ligne, de planter un arbre. «80 % des bénéfices générés par vos recherches pour planter des arbres là où le besoin se fait le plus sentir», explique la marque. Vous pouvez également vous tourner vers Cleanfox, un logiciel qui nettoie votre boite mail ou rechercher votre âme soeur sur AdopteUnMec.

Choisir son bois

Il n'est pas toujours simple de connaître la provenance du bois utilisé dans tous nos objets, meubles et matériaux de construction. Si vous le pouvez, privilégiez les espèces d'arbres qui poussent sur le territoire. Difficile de garantir une faible empreinte carbone et des conditions d'exploitations de forêt éthiques loin de chez soi. Bon à savoir : la France est le premier producteur européen de chêne, de hêtre et de peuplier.