Trump a suggéré de bombarder les ouragans avec des armes nucléaires

La nouvelle trouvaille de Donald Trump. A l'occasion d'une réunion à la Maison Blanche, le président américain a suggéré de larguer des bombes nucléaires sur les ouragans avant qu'ils ne touchent les Etats-Unis, a affirmé ce dimanche 25 août le site d'information américain Axios.

Le média ne précise pas quand a eu lieu cette réunion, qui avait pour thème les ouragans et à laquelle participaient les conseillers à la sécurité de Donald Trump. Il raconte seulement que le président américain aurait déclaré : «Pourquoi ne les [les ouragans, NDLR] bombardons-nous pas avec des armes nucléaires ? Ils commencent à se former au large des côtes africaines, et lorsqu'ils traversent l'Atlantique, nous lâchons une bombe dans l'œil du cyclone et cela le perturbe. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire cela ?»

Selon la source citée par Axios, les personnes qui participaient à la réunion en sont sorties perplexes. Le site américain révèle par ailleurs que Donald Trump avait déjà suggéré cette idée en 2017 à un haut responsable de l'administration. Une note du Conseil de sécurité nationale affirme en effet que Donald Trump aurait demandé si son administration devait bombarder les ouragans pour les empêcher de frapper les Etats-Unis. Mais, dans cette conversation, le locataire de la Maison Blanche n'aurait pas parlé d'armes «nucléaires».

Une idée émise dans les années 1950

Mais si cette idée paraît absurde, Donald Trump n'est pas le premier à la suggérer. D'après Axios, la proposition de larguer des bombes nucléaires au centre des ouragans a initialement été émise dans les années 1950 par un scientifique qui travaillait pour le gouvernement américain, sous la présidence de Dwight Eisenhower.

Depuis, l'idée ressurgit régulièrement dans le débat, alors même qu'il y a un consensus scientifique pour dire que cela ne marcherait pas. L'agence américaine océanique et atmosphérique américaine (NOAA) a même dédié une page à la question sur son site internet. «Mis à part le fait que cela ne risque même pas de perturber la tempête, cette approche néglige le problème selon lequel les retombées radioactives libérées se déplaceraient assez rapidement avec les vents pour affecter les zones terrestres et causer des problèmes environnementaux dévastateurs. Inutile de dire que ce n'est pas une bonne idée», écrit l'agence.

Des comparaisons avec «Sharknado»



La Maison Blanche n'a pas voulu commenter les affirmations d'Axios. Un haut responsable de l'administration a en revanche déclaré à Axios, sous couvert d'anonymat, que «l'objectif» d'arrêter les ouragans n'était «pas mauvais». Sur Twitter, les internautes s'en sont donnés à cœur joie, avec le hashtag #ThatsHowTheApocalypseStarted («c'est ainsi que l'Apocalyse a commencé», NDLR). Certains ont notamment comparé l'idée de Donald Trump avec la série de films Sharknado, dans lesquels des requins s'abattent sur les villes à cause d'ouragans. La sénatrice Kamala Harris, candidate à la primaire démocrate pour la présidentielle 2020, s'est elle aussi exprimée sur le réseau social, avec le commentaire : «Le type doit partir.»

After Melania filed for divorce, President Trump decided to nuke Hurricane Justin, which was headed straight for Mar-A-Lago, triggering the Great Sharknado. #ThatsHowTheApocalypseStarted Trudeau pic.twitter.com/fuJIXE1UOy — Joe Calexit (@Joe_Calexit) August 26, 2019

Les Etats-Unis sont régulièrement frappés par des ouragans. En 2017, l'ouragan Harvey a été le plus puissant en 12 ans à avoir atteint le territoire américain. Depuis, la côte orientale des Etats-Unis a été touchée par une série de tempêtes catastrophiques qui ont tué des milliers de personnes et causé des centaines de milliards de dollars de dégâts.