Une photo du G7 détournée avec humour sur Twitter

Une séance de spiritisme ? Le jeu de la bouteille ? Ce que l'on voit en premier en descendant aux enfers ? Une photo du G7, organisé les 24 et 25 août à Biarritz, a inspiré plus d'un internaute.

Lors du sommet international, centré cette année sur la lutte contre les inégalités, les sept chefs d'Etats de ce club très fermé – le Français Emmanuel Macron, l'Allemande Angela Merkel, l'Américain Donald Trump, le Britannique Boris Johnson, l'Italien Giuseppe Conte, le Canadien Justin Trudeau, le Japonais Shinzo Abe – ainsi que le président du Conseil européen Donald Tusk, étaient en effet assis en cercle autour d'une grande table. La scène a été immortalisée par un cliché singulier pris en plongée, publié sur le compte Twitter officiel du G7.

Alors que l'image était destinée à faire symbole, quelques minutes ont suffi pour que les détournements fleurissent en commentaires. «Bienvenue à l'association des pompiers-pyromanes», a ainsi tweeté l'humoriste de France Inter Guillaume Meurice, tandis que d'autres ont imaginé une séance de spiritisme destinée à appeler feu Margaret Thatcher, chantre de l'ultralibéralisme, un jeu de la bouteille pour gagner une «nuit torride» avec l'un des chefs d'Etats, ou encore les pensées d'une Angela Merkel un peu rigide.

I see Trump isn't pulled in straight like the other world leaders. Where is his nanny? pic.twitter.com/gupaN1sQaj

— #WWJCD (@GreenJeanASSET) August 25, 2019