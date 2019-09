Vidéo : ils filment leur crash d'avion dans le pacifique et leur sauvetage

Un crash qui se termine bien. Alors que leur avion s'est crashé au large de la baie de San Francisco (Californie), deux personnes ont filmé la chute de l'appareil et leur sauvetage.

David Lesh, accompagné de son amie Kayla, se trouvaient sur les côtes de la Half Moon Bay en compagnie d'un autre avion. Ils prenaient des clichés dans les airs de la nouvelle acquisition de David, un Beechcraft Bonanza, acheté quelques semaines auparavant, a rapporté ABC News.

#NEW WATCH the moment the aircraft hit water. Pilot tells me he just got the plane a few weeks ago. He was in the middle of a photo shoot over the coast, when plane lost power. Says there was no real impact, he was able to skip the aircraft along the water. Amazing. #abc7now pic.twitter.com/Sedd5E4cRt

