A 74 ans, elle devient la femme la plus âgée à accoucher

«Un miracle», selon les médecins. Une femme âgée de 74 ans a donné jeudi naissance à des jumelles, en Inde, devenant la femme la plus âgée de l'Histoire à donner naissance. Jusqu'à présent, le record était de 70 ans.

La femme, prénommée Erramatti Mangayamma, a eu recours à la fécondation in vitro, et a accouché par césarienne. Elle était mariée depuis 54 ans, et n'avait jamais eu d'enfant. Avec son mari, elle avait décidé l'année dernière de contacter des médecins pour entreprendre cette aventure hors du commun.

Les médecins ont commencé par procéder à une série de tests afin de déterminer si elle était en mesure de procréer. Au total, pas moins de dix médecins ont encadré le processus, pendant neuf mois, afin de s'assurer qu'il n'y aurait aucune complication et que la santé de la future maman n'était pas menacée.

«Je suis très heureuse. Dieu a répondu à nos prières», a déclaré Mangayamma. Son mari et les autres membres de sa famille ont célébré l'évènement en distribuant des bonbons.

La maman et les deux enfants devaient rester en observation durant quelques jours.