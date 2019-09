Un homme facturé 60.000 euros pour une bière dans son hôtel

Alors qu'il était au Royaume-Uni pour couvrir un match de cricket, un journaliste australien s'est vu facturer 60.000 euros la bière par son hôtel.

Après une longue journée de travail, Peter Lalor souhaitait simplement se désaltérer. Au bar de son hôtel, à Manchester, l'homme a alors commandé une bouteille de bière écossaise. Mais, bien que le Royaume-Uni figure parmi les pays les plus chers du monde, Peter Lalor ne s'attendait pas à payer «la bière la plus chère de l'Histoire».

«Je ne portais pas mes lunettes de lecture quand l'addition m'a été apportée», a-t-il confié à la BBC. C'est seulement après avoir payé que l'homme a demandé le prix à la serveuse. «Elle a couvert sa bouche, s'est mise à ricaner et a refusé de me le donner, me disant simplement qu'il y avait une erreur et qu'elle allait la réparer», se souvient-il.

REMBOURSÉ DANS DIX JOURS OUVRÉS

Face à un Peter Lalor qui insistait pour que le problème soit réglé immédiatement, la serveuse a décidé de passer le relais à son manager, qui a pris le problème beaucoup plus au sérieux. Le responsable lui a annoncé qu'il devrait attendre dix jours ouvrés avant de voir l'argent sur son compte en banque.

Contacté par la BBC, le porte-parole de l'hôtel a présenté des excuses au journaliste, au nom de l'établissement. Il a assuré que le problème avait été réglé et qu'une enquête interne était en cours.

De son côté, Peter Lalor attend son remboursement avec impatience : «Tant que l'argent ne sera pas revenu, je ne dormirai pas tranquille».