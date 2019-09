Vidéo : l'ouragan Dorian provoque l'effondrement d'une grue au Canada

Des images impressionnantes montrent la chute d'une grue dans la commune de Halifax au Canada. Cette ville située en Nouvelle-Écosse, a été touchée par l'Ouragan Dorian.

L'engin, emporté par les vents allant jusqu'à 140 km/h, s'est effondré sur un immeuble avoisinant. Par chance, il s’agissait d'un bâtiment en construction donc aucune victime n'est à déplorer.

Toujours en action, Dorian continue d'occasionner des dégâts. Arrivé au Canada samedi 7 septembre, le cyclone a été classé catégorie 2 sur l'échelle Saffir-Simpson par le Centre canadien de prévision des ouragans (CCPO), selon Reuters.

Inondations, arbres arrachés et coupures d'électricité ont poussé les autorités à évacuer plusieurs habitants de la ville de Halifax, située en bord de mer. «La sécurité des Canadiens est notre priorité absolue et nous sommes prêts à aider le Canada atlantique à la suite de cette tempête», a tweeté le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer.

Avec @HarjitSajjan, @RalphGoodale et le @CDS_Canada_CEMD, je viens de recevoir les plus récentes informations concernant l’ouragan Dorian. La sécurité des Canadiens est notre priorité absolue et nous sommes prêts à aider le Canada atlantique à la suite de cette tempête.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 7, 2019