Etats-Unis : à 82 ans, ce voleur multirécidiviste a dérobé près de 400.000 euros

L'histoire de ce voleur a fait le tour du monde. Samuel Sabatino a en effet un profil assez particulier, puisqu'en plus d'être un multirécidiviste, il est également âgé de... 82 ans.

Un âge avancé pour commettre des délits, mais qui lui a sûrement permis de ne pas attirer l'attention. Car Samuel Sabatino avait bien rodé sa technique. Résidant à Miami, en Floride, il ne s'attaquait qu'aux luxueux appartements new-yorkais de l'Upper East Side, laissés vides pendant les vacances scolaires.

Surnommé «le voleur des vacances», il avait pris l'habitude de se rendre à New York en voiture, lors de week-ends ou de jours fériés, et repérait les logements inoccupés. Pendant des années, il agissait ainsi, sans éveiller les soupçons. A tel point qu'à 82 ans, et seulement sur ces cinq dernières années, son butin était estimé à près de 400.000 euros.

Et s'il arrivait que quelqu'un s'étonne de sa présence dans un immeuble, il faisait alors semblant d'être confus et feignait de s'être trompé d'entrée. L'octogénaire n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai, puisqu'il avait déjà été repéré en 2001, alors âgé de 64 ans.

Mais après des années sans être inquiété, Samuel vient finalement d'être arrêté à la fin de l'été à New York, et risque aujourd'hui jusqu'à 15 ans de prison. «Son profil de vieil homme lambda l'a sûrement aidé», a assuré le lieutenant Kevin Blakeil, du département de la police de New York (NYPD).