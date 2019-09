Greta Thunberg, Côme Girschig, Lilly Satidtanasarn... Ces jeunes qui s'engagent pour le climat

L'année 2019 aura été celle de l'engagement des jeunes pour le climat. Cette jeunesse, représentée par la très médiatique Greta Thunberg, a trouvé plusieurs porte-paroles pour défendre l'environnement, et demander de réelles mesures de la part du monde politique.

Greta Thunberg

À 16 ans, Greta Thunberg a désormais tout d'une icône. Connue de tous, adorée par beaucoup et détestée par d'autres, elle ne cesse de mettre en avant les risques du dérèglement climatique auprès des personnalités politiques. Tout a commencé en novembre 2018, quand la Suédoise décide de lancer une grève de l'école tant que les dirigeants de son pays ne prennent pas d'actions concrètes pour lutter contre le réchauffement. L'initiative a alors été relayée dans le monde entier. Près d'un an plus tard, la fondatrice du mouvement Fridays for Future (les Vendredis pour le Futur) a reçu plusieurs prix dont celui d'Ambassadeur de la conscience d'Amnesty International.

Outre ses prix, elle a également l'oreille des grands leaders. Elle a par exemple rencontré le pape François, Emmanuel Macron ou, plus récemment, Barack Obama. Le 21 septembre, elle sera à New York à l'occasion d'un sommet de la jeunesse sur le climat organisé par l'ONU pour l'ouverture de la 74ème session de l'Assemblée générale.

Greta Thunberg lors de son passage à l'Assemblée Nationale ©Lionel BONAVENTURE / AFP

Lilly Satidtanasarn

La Thaïlandaise Ralyn Satidtanasarn, surnommée Lilly, fait partie des jeunes qui ont été inspirés par Greta Thunberg. Elle est devenue célèbre pour avoir convaincu un grand distributeur de ne plus donner de sacs en plastique dans son pays. Depuis, d'autres marques de grandes distributions ont promis de suivre le pas. Outre ce petit exploit pour une jeune de 12 ans, elle participe également à des marches de nettoyage avec ses parents, ou des sit-in devant le Parlement.

Ralyn Satidtanasarn pendant une marche de nettoyage. ©Mladen ANTONOV / AFP

Leah Namugerwa

«Si les adultes ne sont pas prêts à prendre l'initiative, moi et d'autres enfants nous leur montrerons la voie». Qu'on se le dise, du haut de ses 15 ans, Leah Namugerwa n'a pas froid aux yeux. Membre du mouvement de Greta Thunberg, Fridays for Future, cette Ougandaise s'est déjà construite une solide réputation en Afrique de l'Est. Très sollicitée, elle a par exemple reçu une standing ovation lors d'un discours à Kigali au Rwanda début septembre.

Son action la plus célèbre a été réalisée lors de son anniversaire, en août 2019. Pour alerter sur les dangers de la déforestation dans sa région natale de Mukono, au sud de l'Ouganda, la jeune fille a planté 200 arbres. Comme Greta Thunberg, l'activisme de Leah Namugerwa incite d'autres jeunes à rejoindre le mouvement. Ils sont de plus en plus nombreux à la suivre lors de ses grèves du vendredi.

La jeune Ougandaise a plusieurs succès à son actif. ©SUMY SADURNI / AFP

Côme Girschig

Les Français ne sont pas en reste. Si, à 24 ans, il n'est plus un adolescent, comme les exemples cités précédemment, Côme Girschig fait bien partie de cette jeunesse engagée. Il a d'ailleurs été choisi par l'ONU pour représenter la France lors du sommet de la jeunesse pour le climat le 21 septembre prochain. Tout juste diplômé de Sciences Po, il appelle la jeunesse à s'impliquer politiquement, et ne plus seulement manifester sa colère dans la rue. Parmi ses réalisations, la création de l'association Jeunes ambassadeurs pour le climat, qui a pour vocation de vulgariser les problèmes climatiques aux personnes qui ne se sentent pas forcément proches du sujet.

Vous vous demandez comment s’engager pour le #climat ?





Découvrez le portrait de @ComeGirschig, 24 ans, qui participera avec 100 autres jeunes au Sommet de la jeunesse pour le climat à New York! #ACTNow #ClimateSummit #GlobalGoals #UNGA



https://t.co/8OY2xM3mHV pic.twitter.com/w3i7lMdsFJ — ONU France et Monaco (@ONU_France) September 13, 2019

Anuna De Wever et Adélaïde Charlier

La Belgique est l'un des pays qui a le plus rapidement suivi le mouvement des grèves d'écoles le vendredi. Dès le 31 janvier, on dénombrait au moins 35 000 manifestants sur tout le territoire. Anuna De Wever et Adélaïde Charlier, deux figures de proue du mouvement belge âgées de 18 ans, vont traverser l'Atlantique en voilier en direction du Chili, où se déroulera la COP 25 du 2 au 13 décembre prochain.

Cette initiative est directement inspirée de Greta Thunberg, qui avait rejoint les États-Unis en bateau à voile fin août. Le but étant de réaliser un voyage sans empreinte carbone. Alors que certains critiquent le fait que voyager avec ces navires très couteux sert plus à faire la morale qu'à trouver des solutions aux transports comme l'avion, Youth for Climate a répondu dans un communiqué. «Le groupe de jeunes ne prétend pas que le voilier est une alternative aux déplacements intercontinentaux, mais par cette action, ils souhaitent attirer l’attention sur la nécessité de repenser les déplacements en avion de plus en plus nombreux», peut-on ainsi lire dans le texte. Une réponse aux nombreuses critiques qui ont pu naître après le premier voyage de Greta Thunberg.

Elles sont des figures du mouvement Youth for Climate. ©PAUL-HENRI VERLOOY / BELGA / AFP